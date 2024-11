Goiás vence Guarani pela Série B e mantém sonho de acesso vivo

O Goiás venceu o Guarani por 1 a 0 neste sábado, no Estádio da Serrinha, em Goiânia, pela 35ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O gol decisivo foi marcado por Breno Herculano.

Com o resultado, o time goiano chegou a 54 pontos, ocupando a sexta colocação. Assim, manteve vivo o sonho do acesso para a Primeira Divisão. Porém, não será tarefa fácil, o Mirassol, quarto colocado, ainda joga na rodada e está cinco pontos à frente do Esmeraldino. Já o Guarani segue na lanterna da competição, com 31 pontos, e se aproximou do rebaixamento.

O Goiás volta a campo no próximo sábado, às 17h (de Brasília), diante do CRB, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, Alagoas, pela 36ª rodada do Brasileirão. Enquanto o Guarani enfrente o Amazonas, no dia 12 deste mês, uma terça-feira, às 21h, no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas.