Forte chuva em Interlagos adia treino classificatório do GP de São Paulo

No paddock, as equipes foram pegas de surpresa com a chuva, que se intensificou muito rápido e causou correria. Funcionários das escuderias se dividiram para guardar as coisas dentro de suas respectivas salas e tentaram se proteger da forma que é possível.

A sprint, que começou às 11 horas, foi disputada normalmente. Lando Norris, da McLaren foi o vencedor. A corrida principal está marcada para este domingo, à 14 horas.