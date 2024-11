Ex-ginasta olímpica Laís Souza visita o Esporte Clube Pinheiros

? Sportv 2#GoPinheiros??

Ao chegar no ginásio de ginástica, Laís não disfarçou a alegria. Reencontrou companheiros de clube, outros treinadores e foi tietada pela nova geração de ginastas, que não perdeu a oportunidade e tirou fotos com a ex-atleta.

Na sequência, Laís foi prestigiar o Campeonato Brasileiro de Saltos Ornamentais, organizado pela Saltos Brasil, e que está sendo sediado pelo Clube Pinheiros. Nas piscinas, outros reencontros, inclusive com o fotógrafo da CBG (Confederação Brasileira de Ginástica) na época, Ricardo Bufolin. No bate papo, relembraram momentos, competições e muita alegria da época. Antes da partida de vôlei iniciar, Laís ainda tomou um café da tarde ao lado do ginasta Arthur Nory.

Já dentro de quadra, a ex-ginasta foi recebida pelo presidente do Pinheiros, Carlinhos Brazolin. Depois do jogo, que acabou com derrota do Pinheiros diante do Osasco São Cristóvão Saúde por 3 sets a 0, parciais de 19-25, 14-25 e 17-25, Laís deixou um recado para as novas gerações de ginastas.