Ex-Corinthians, Júlio César troca camisa e joga bola com pilotos da Red Bull: "Experiência única"

Júlio César exibe camisa que ganhou dos pilotos da Red Bull

"Sou um fã do esporte. Assisto Fórmula 1 desde pequeno. Hoje vim com o Red Bull Bragantino fazer uma ação com a Red Bull Racing. Viemos trocar camisa c0m Pérez e Verstappen. Está sendo muito legal essa experiência. É algo novo, uma experiência única. Estou muito feliz por isso", ampliou.

O ex-goleiro guarda com carinho na memória os domingos que acordava cedo para assistir, ao lado do seu pai, Ayrton Senna correr. Em 2024, completa 30 anos da morte do ex-piloto. Por isso, o GP de São Paulo está recheado de homenagens.

"Esse legado dele é eterno. O Senna está entre os maiores ídolos do esporte brasileiro, se não for o maior. É um cara que tem que ser lembrado sempre. O que ele fez pelo esporte, pelo Brasil e pela F1 é incontável. Acho que cada homem que foi feita e será até a eternidade será pouca. Fico feliz sempre quando vejo. Lembro de assisti-lo aos domingos com meu pai. Pena que não pude assistir mais, mas ele era um cara incrível", finalizou Júlio César.

Na manhã deste sábado foi realizada a corrida sprint no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos. Lando Norris ficou na primeira colocação, com Verstappen em terceiro. Às 15 horas (de Brasília), os pilotos voltam para a pista para a classificatória para a corrida, que será domingo, às 14 horas.