Entenda como Serginho superou desconfiança e virou titular do Santos na reta decisiva da Série B

Giuliano retornou à equipe no jogo seguinte, diante do Ituano, mas Serginho permaneceu entre os titulares. Mas, em uma outra função.

Ao invés do meio-campo, o atleta ocupou mais o lado direito, partindo da beirada para dentro, e abrindo espaço para Hayner na lateral. E a mudança surtiu efeito. Serginho mais uma vez foi bem e fez um dos gols da vitória do Peixe em Itu, por 2 a 0.

O jogador de 33 anos atuou neste setor em razão da pouca efetividade dos outros concorrentes da posição. Otero, que se destacou por ali no primeiro semestre, vinha alternando com Pedrinho e Laquintana. Porém, nenhum se firmou.

Serginho, portanto, roubou a vaga e ganhou sequência no Peixe, comandado por Fábio Carille. Ele conseguiu superar a desconfiança da torcida e vive a expectativa de seguir no time na reta final da Série B. Seu contrato com o Santos se estende até o fim do ano, e o meia ainda não sabe se vai permanecer para 2025.

Neste sábado, o Santos volta a campo para enfrentar o Vila Nova, pela 35ª rodada da Segunda Divisão. A partida está agendada para as 16h30 (de Brasília), na Vila Viva Sorte.