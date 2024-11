Dudu recebe homenagem das mãos de Ademir da Guia por marca pelo Palmeiras

O camisa 7 palmeirense ainda completou: "Ídolos, como nós sabemos e ao contrário do pensamento de algumas pessoas, são eternos. Nada poderá apagar o que cada atleta, cada ídolo, fez pelo clube. Muito obrigado, Seu Ademir, por ter ido até o CT para fazer essa linda e inesquecível homenagem! Obrigado por tudo".

Dudu ainda tenta retomar sua melhor fase no clube depois de se recuperar de lesão no joelho direito. Após voltar a ser relacionado, em junho, o atacante teve um período turbulento após negociações com o Cruzeiro e ainda teve de passar por um processo de recondicionamento físico no mês de agosto.

Desde então, o jogador vem tentando recuperar seu espaço entre os titulares do Palmeiras, mas enfrenta alta concorrência no setor ofensivo, que conta com peças como Estêvão, Felipe Anderson, Lázaro e Maurício, por exemplo.

Apesar do pouco espaço atual, Dudu é reconhecido como um dos grandes da história do Palmeiras. Ele é o jogador do elenco com mais jogos (457), vitórias (265), o segundo com mais gols (88, atrás de Raphael Veiga, com 100) e assistências (102). Além disso, é ainda o segundo maior artilheiro do clube no século, atrás novamente de Veiga.

Ao todo, Dudu já conquistou 12 títulos com o Palmeiras: ganhou uma Copa do Brasil (2015), quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), duas Libertadores (2020 e 2021), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).