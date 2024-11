Diany conta expectativa para semi do Paulista e projeta Palmeiras x Ferroviária: "Decidido no detalhe"

A equipe feminina do Palmeiras tem compromisso decisivo neste sábado, contra a Ferroviária, em jogo de ida da semifinal do Campeonato Paulista. A meio-campista Diany falou sobre as expectativas para o jogo que acontece na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, às 18h30 (de Brasília).

"A expectativa é boa, de que serão dois grandes jogos. Foi um tempo importante para podermos corrigir e aprimorar, mas estamos com muita vontade de voltarmos a jogar, principalmente agora nesta fase decisiva. Devemos entrar muito ligadas porque são jogos decisivos como esse são jogos extremamente decididos nos detalhes", disse.

A decisão da semi do Estadual é disputada em jogos de ida e volta. Donas da melhor campanha na primeira fase, as Palestrinas farão o segundo jogo no Allianz Parque, no dia 9. Diany comentou a importância dos dois jogos e a possibilidade de decidir em casa.