Com Jeffinho e Júnior Santos, Botafogo inicia preparação para o clássico contra o Vasco pelo Brasileirão

Jeffinho não joga desde o mês de maio, quando sofreu uma grave lesão muscular. O jogador ainda está em fase de transição e não tem previsão de volta aos gramados. Por outro lado, Júnior Santos chegou a entrar em campo após fratura de tíbia, sofrida em julho. No entanto, o atleta voltou a sentir dores no local. Agora, a meta da comissão técnica é ter o jogador nas rodadas finais do Campeonato Brasileiro e na final da Copa Libertadores.

Artilheiro da equipe no ano, Júnior Santos marcou 18 gols e deu quatro assistências em 2024.

No clássico contra o Vasco, Arthur Jorge deve mandar a campo o time titular. O único desfalque é o zagueiro Bastos, que precisa cumprir suspensão. Em seu lugar, o favorito a ocupar a vaga é Adryelson.