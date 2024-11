Com dois retornos, São Paulo continua preparação para duelo contra o Bahia pelo Brasileiro

Neste sábado, o elenco do São Paulo se apresentou no CT da Barra Funda e continuou a preparação para o duelo contra o Bahia, válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Luis Zubeldía e sua comissão contaram com o retorno de dois atletas.

O volante Bobadilla, que se recuperou de dores no adutor direito, e o lateral-esquerdo Patryck, recuperado após sofrer fratura na clavícula direita, voltaram a trabalhar normalmente com o resto do grupo.

Por outro lado, os meio-campistas Pablo Maia, que passou por cirurgia na coxa esquerda, e Michel Araújo, com lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, permanecem com cronogramas especiais, sob os cuidados do REFFIS Plus.