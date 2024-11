Chuva atrasa treino classificatório da F1 e causa correria no paddock do GP de São Paulo

Já é quase uma tradição chover no Grande Prêmio de de São Paulo. Neste sábado não foi diferente. Uma forte chuva caiu em Interlagos nesta tarde.

A tempestade começou por volta das 14h15 (de Brasília), 45 minutos antes do horário marcado para começar o qualificatório para a corrida de domingo. Assim, o treino precisou ser adiado para às 16h15.

No paddock, as equipes foram pegas de surpresa. A chuva se intensificou muito rápido e causou correria. Funcionários das escuderias se dividiram para guardar as coisas dentro de suas respectivas salas e tentaram se proteger da forma que é possível.