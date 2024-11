Árbitro de Fluminense x Grêmio relata ofensas de Felipe Melo e Mário Bittencourt

O Fluminense empatou com o Grêmio nesta sexta-feira, no Maracanã. O resultado manteve os cariocas próximos da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

Fim de jogo. Fluminense 2×2 Grêmio. O Tricolor volta a campo na próxima sexta-feira, às 19h, contra o Internacional, no Beira-Rio. pic.twitter.com/RvZHxnJ4L4