Vasco terá desafios pesados no mês de novembro: veja os jogos no Brasileirão

O primeiro será na terça-feira contra o líder Botafogo, no estádio Nilton Santos, casa do rival. Depois, enfrentará o Fortaleza, também como visitante, no dia 9. Na sequência, jogará contra o Internacional, em São Januário, provavelmente no dia 20, no único compromisso em casa no mês.

O último duelo programado para novembro é contra o Corinthians. A partida, na Neo Química Arena, em São Paulo, está prevista para o dia 24.