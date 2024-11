Técnico do Racing celebra classificação sobre o Corinthians e elogia sua equipe

O Racing venceu o Corinthians por 2 a 1 no El Cilindro e conseguiu a sonhada classificação para a decisão da Copa Sul-Americana. Após a partida desta quinta-feira, o treinador Gustavo Costas celebrou o feito, mas alegou que sua equipe ainda precisa vencer o Cruzeiro.

"Agora temos que aproveitar, ainda não ganhamos nada. Chegar à final é lindo, são poucos os times que chegam a uma final, mas as finais não se jogam, se ganham. O sonho de levar o Racing a um título internacional está a apenas um passo de distância", disse.

Gustavo Costas também se mostrou impressionado com a festa da torcida do Racing na recepção dos jogadores no El Cilindro. Ele ainda fez questão de elogiar seus jogadores.