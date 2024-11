Sobrinho de presidente do Corinthians se envolve em confusão com torcedores na Argentina; confira

O presidente Augusto Melo aparece na gravação, mas sem se envolver no bate-boca. No final do vídeo, é possível ver um torcedor pedindo ao mandatário que demita o técnico Ramón Díaz.

Figura presente no dia a dia do Corinthians, Kadu Melo é conselheiro trienal do clube. Em seu Instagram, é possível ver fotos tiradas ao lado de nomes como Cássio e Memphis Depay, além, claro, de registros ao lado de Augusto.

A Gazeta Esportiva entrou em contato com Kadu Melo, mas não obteve retorno. Caso o conselheiro se manifeste, a matéria será atualizada.