Savério cita divergência de Leila e conta que tipo de relação planeja ter com organizada do Palmeiras

A Mancha Alviverde, uma das principais torcidas organizadas do Palmeiras, foi colocada em foco nos últimos dias devido à suspeita de participação em emboscada a um ônibus do Cruzeiro, na Rodovia Fernão Dias, no último domingo. Candidato à presidência do Verdão e opositor de Leila Pereira, Savério Orlandi conversou com a Gazeta Esportiva e falou qual tipo de relação pretende construir com os organizados, caso eleito no pleito do clube.

"Eu tenho uma experiência de quando eu fui diretor de futebol por quatro anos, de manter um relacionamento institucional. É um lugar meio comum falar relacionamento institucional, mas é um relacionamento institucional. E o que é isso? Eu entendo e considero as torcidas uniformizadas como um dos agentes do universo futebolístico. Então você tem arbitragem, as federações, patrocinadores, o torcedor comum e o torcedor organizado. Ele é um agente. Ele é um ator desse mercado e assim ele tem que ser tratado dentro do que é institucional, do que é o clube com seu torcedor organizado. Isso não se traduz com benevolências, com gratuidades, isso nunca aconteceu, na nossa passagem, nos nossos anos. Nunca teve ingresso de graça, nunca teve ônibus fornecido", disse.

Em agosto deste ano, membros da Mancha Verde invadiram a Academia de Futebol, na intenção de cobrar o elenco, que não vivia um dos seus melhores momentos. A situação aconteceu um dia após a derrota para o Flamengo, por 2 a 0, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Posteriormente, a equipe acabou eliminada da competição. À Gazeta Esportiva, Savério comentou esse tipo de situação e lembrou algo semelhante que ocorreu enquanto esteve na diretoria de futebol, entre 2007 e 2010.