Santos x Vila Nova: veja onde assistir ao jogo pela 35ª rodada da Série B

Nesse sábado, o Santos enfrenta o Vila Nova, pela 35ª rodada da Série B, na Vila Viva Sorte. O confronto está marcado para acontecer às 16h30 (de Brasília).

O duelo terá transmissão da TV Tribuna, do Sportv e do Premiere. O torcedor também pode acompanhar o embate por meio do lance a lance do site da Gazeta Esportiva.