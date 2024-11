Santos atropela o São José e pega o Bragantino na final da Copa Paulista feminina

OS GOLS

O Santos inaugurou o placar aos 15 minutos do primeiro tempo. Larissa cobrou escanteio e Day Silva subiu mais alto que a marcação para cabecear e balançar as redes.

Aos 20 minutos do segundo tempo, o Peixe ampliou. Karla Alves fez belo lançamento para Paola, que só precisou tirar da goleira Danielle com um leve toque de pé direito e anotou o segundo gol santista no duelo.