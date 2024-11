Romero vive jejum no Corinthians no momento mais decisivo da temporada

Antes do jejum, Romero vivia uma grande fase, chegando a ter cinco gols em seis jogos pelo Corinthians: um gol contra o Flamengo, um gol contra o Juventude, dois gols contra o Atlético-GO e um gol contra o Fortaleza.

Romero está em seu último ano de contrato com o Corinthians e ainda não renovou seu vínculo com o Timão. Antes do duelo decisivo contra o Racing nesta quinta-feira, o atacante evitou falar sobre uma possível renovação com o clube alvinegro.

Agora, o Corinthians volta a focar suas atenções no Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do clube do Parque São Jorge na competição é nesta segunda-feira, contra o Palmeiras, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Com 35 pontos em 31 partidas, o Timão é o 15° colocado do torneio.