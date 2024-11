Romero sai em defesa de Ramón Díaz após eliminação do Corinthians: "Atitude tem que ser nossa"

O atacante Ángel Romero saiu em defesa do técnico Ramón Díaz após a eliminação do Corinthians para o Racing, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Questionado pela imprensa se a equipe é mal treinada, o paraguaio afirmou que a atitude dentro de campo tem que ser dos jogadores.

"Nós que entramos em campo, independentemente do treinador. A atitude tem que ser nossa em campo, A gente tinha a vantagem, não mantivemos esse nível de jogo do começo. Passamos por uma desconcentração grande depois desse gol. Tem que servir como experiência,a gente já vinha de duas semifinais ruins ano passado, com erros. Sem tirar o mérito do Racing, mas são erros infantis, que não podemos cometer nesse nível", comentou Romero em zona mista.

Ramón Díaz vem sendo bastante pressionado externamente devido às eliminações da equipe nos mata-matas e às suas escolhas durante o andamento das partidas. Alexandre Domênico, presidente dos Gaviões da Fiel, xingou o treinador de "burro" na manhã desta sexta-feira, no Instagram.