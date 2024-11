Presidente dos Gaviões critica elenco do Corinthians e Ramón Díaz em postagem no Instagram

"Aceitaram facilmente o resultado. O Corinthians é luta, é raça!!! Time de futebol medíocre e covarde do cara..., técnico burro e fi... da p...", disse Alê nos storys de seu Instagram.

O técnico Ramón Díaz também foi um dos alvos do protesto. O Corinthians chegou a abrir o placar do jogo com Yuri Alberto aos seis minutos, porém, cedeu o empate ao Racing com dois gols em quatro minutos e viu a classificação escapar.

Agora, o Corinthians volta a focar suas atenções no Campeonato Brasileiro. O próximo jogo do clube do Parque São Jorge na competição é nesta segunda-feira, contra o Palmeiras, às 20h (de Brasília), na Neo Química Arena. Com 35 pontos em 31 partidas, o Timão é o 15° colocado do torneio.