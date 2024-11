Perto de se isolar na artilharia do Brasileiro, Estêvão busca 1° gol em clássico pelo Palmeiras

O Palmeiras se prepara para disputar o clássico contra o Corinthians, nesta segunda-feira, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam a partir das 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Em alta na equipe, o atacante Estêvão busca seu primeiro gol em clássico na equipe profissional.

Atualmente, Estêvão divide a artilharia do Brasileirão com o atacante Pedro, do Flamengo, ambos com dez gols cada um. O palmeirense tem a chance de se isolar nesse ranking com mais uma bola na rede já que o rival se recupera de lesão no joelho e não entra mais em campo em 2024.

Estêvão foi integrado ao time profissional de forma integral no início desta temporada. Ao longo do ano, ele disputou quatro clássicos (dois contra o São Paulo, um contra o Santos e outro diante do Corinthians). Desses, só não foi titular contra o Peixe, ainda no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista.