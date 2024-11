Palmeiras faz treino técnico e pode ter novidade para clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão

Além disso, a equipe conta com os retornos de Marcos Rocha e Aníbal Moreno, que cumpriram suspensão automática no confronto contra o Fortaleza. Por outro lado, ainda terá os desfalques de Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo), Piquerez (transição física) e Lázaro (dores no joelho esquerdo).

O Palmeiras é o vice-líder da competição, com 61 pontos, três atrás do Botafogo. O Corinthians, por sua vez, está na 15ª posição, com 35 pontos.