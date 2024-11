Joia do Barcelona diz que não ficou surpreso com Vini Jr. não vencendo a Bola de Ouro

Grande parte do mundo do futebol esperava que o brasileiro Vinicius Júnior fosse o ganhador do prêmio da Bola de Ouro, que coroa o melhor jogador do mundo na temporada, algo que não se confirmou. No entanto, Pau Cubarsí, jovem zagueiro do Barcelona, não ficou surpreso com Rodri ter sido o vencedor. Ele ainda criticou a atitude do atacante do Real Madrid de não ir na cerimônia.

"Estar entre os 10 ou 20 primeiros da Bola de Ouro já é um bom prêmio e é importante para um jogador de futebol estar lá. Dani Olmo e eu não ganhamos, mas fomos lá. Não fiquei surpreso que o Vinicius não tenha vencido , ele estava muito equilibrado com o Rodri", disse à rádio RAC1.