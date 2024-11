Filipe Luís não quer abatimento do jovem Evertton Araújo no Flamengo

Mesmo com a cabeça na decisão de domingo diante do Atlético-MG pela Copa do Brasil, o técnico Filipe Luís tem que manter a atenção nos jovens do elenco do Flamengo. O treinador se preocupa com a reação de Evertton Araújo após um lance importante no recente empate contra o Internacional.

O atleta perdeu a bola no lance que originou o empate do Colorado no fim da partida disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. A vitória poderia deixar o Flamengo com esperanças de se aproximar de Botafogo e Palmeiras na luta pelo título do Brasileirão.