Eliminação na Sul-Americana deixa Corinthians fora da Copa do Brasil 2025

O Corinthians está fora da Copa do Brasil de 2025. O clube nutria a esperança de participar da competição via título da Copa Sul-Americana, mas a equipe foi eliminada para o Racing na semifinal do torneio continental.

Agora, o único jeito do Timão se classificar para a Copa do Brasil é ficando entre os seis primeiros do Campeonato Brasileiro, na zona de classificação para a Copa Libertadores. No entanto, segundo o departamento de matemática da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), a chance disse ocorrer é de 0,003%.

O Corinthians se encontra na 15º posição, com 35 pontos, enquanto o São Paulo, primeiro time do G-6, tem 51. Faltam sete rodadas para a liga nacional terminar.