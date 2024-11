Conheça João Lucas, promessa do Santos que tem Neymar e Kroos como ídolos

Atualmente meio-campista no sub-13 do Santos, o jovem atleta João Lucas está chamando bastante atenção e é visto como uma das promessas do clube. Defendendo a camisa do Peixe desde os seis anos, ele acumula títulos e sonha em trilhar os mesmos caminhos dos grandes Meninos da Vila.

Captado pelo professor Felipe Sá, João Lucas escolheu o Alvinegro Praiano após receber convites de equipes como grandes times da capital paulista. O treinador, inclusive, revelou Neymar e Rodrygo.