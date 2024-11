Caio Paulista vê Palmeiras "em uma crescente" e projeta Derby fora de casa: "Jogo muito difícil"

Na última rodada, o Palmeiras cedeu empate por 2 a 2 ao Fortaleza, no Allianz Parque. Com o resultado, o Verdão chegou a 61 pontos e se manteve na segunda posição, mas a três pontos do Botafogo, que conseguiu abrir a vantagem.

"Agora temos um jogo muito difícil, um clássico, sabemos da dificuldade de jogar na arena deles, mas vamos lá buscar os três pontos. Nossa equipe tem se portado muito bem jogando fora de casa, tivemos uma semana muito boa de trabalho e estamos em uma crescente. O importante é continuar pontuando, todo ponto é muito importante", avaliou.

Depois de ser campeão paulista pelo Palmeiras, Caio Paulista tem a expectativa de conquistar seu primeiro título no âmbito nacional pelo Verdão.

"Seria muito grandioso, não só para mim, mas por todo o contexto, pelo grupo vitorioso que nós temos. Estamos nessa luta, batalhando diariamente, sempre buscando evoluir para chegar às partidas com a nossa melhor performance", finalizou.