Bahia x São Paulo: venda dos ingressos para setor visitante abrem no domingo; veja valores

O Bahia divulgou nesta sexta-feira as informações sobre a venda dos ingressos para o jogo contra o São Paulo, pela 32ª rodada do Brasileirão. As entradas para a torcida são-paulina estarão disponíveis a partir deste domingo. O duelo está marcado para acontecer na terça-feira, na Fonte Nova, em Salvador, às 21h30 (de Brasília).

O torcedor são-paulino que desejar comparecer ao jogo poderá comprar o bilhete a partir das 10h de domingo. A meia entrada do setor visitante sairá no valor de R$ 65,00, enquanto a inteira custará R$ 130,00. As vendas ficarão disponíveis até 22h30 do dia do jogo, no site da Fonte Nova.