Artilheiro do Santos, Guilherme valoriza coletivo e cita ansiedade por acesso: "Estamos próximos"

"Trabalhamos para isso. Estou conseguindo ter uma boa temporada, ajudando desde o início com gols e assistências. Mas o mais importante é a entrega dentro de campo para ajudar meus companheiros e o Santos. Feliz com os números, mas meu foco é conseguir o acesso e depois disso ir em busca do título", disse o camisa 11.

Guilherme não esconde a ansiedade para enfim colocar o Santos de volta na Série A. Isso pode acontecer neste fim de semana, caso o Peixe vença a Vila Nova e conte com um tropeço do Ceará diante do Avaí, no domingo.

"A ansiedade é natural. Estamos bem próximos do nosso objetivo, temos que fazer a nossa parte e esperar o Ceará no domingo, então a ansiedade faz parte. Mas temos que lidar bem com ela. Estamos preparados e bem treinados para amanhã. Tenho certeza que nossa torcida fará uma grande festa e vamos em busca dessa vitória", afirmou o jogador.

O Santos recebe o Vila Nova às 16h30 (de Brasília) deste sábado, em duelo válido pela 35ª rodada da Série B. O Peixe é o líder isolado da competição, com 62 pontos conquistados.