Após eliminação, Ramón avalia trabalho no Corinthians como "excelente" e lamenta gol perdido por Garro

"Creio que no primeiro tempo fomos bem, tivemos uma chance clara com Garro, oportunidade clara. São poucas vezes que se tem uma chance tão boa. Depois, no segundo tempo, tentamos trazer um time ofensivo, sabíamos que poderia perder o meio. Memphis no segundo tempo sentiu cansaço, teve que jogar os últimos três jogos, precisávamos dele também no Brasileiro. Temos que corrigir o lance do segundo gol, foi um erro grave. Não fomos tão claros, mas partidas de Copa são diferentes, é distinto. Tivemos um bom arranque no primeiro tempo, depois caímos. Precisamos seguir com confiança pois temos uma reta final importante de Brasileiro", complementou.

O Corinthians começou bem a partida contra o Racing e abriu o placar logo aos seis minutos, com Yuri Alberto, em grande jogada de Memphis Depay. Pouco tempo depois, o atacante holandês serviu Garro, que cara a cara com Arias, chutou em cima do arqueiro.

Quando o jogo parecia controlado, ainda na primeira etapa, os argentinos viraram com dois gols do meia Quintero. O primeiro de pênalti e o segundo oriundo de arremesso lateral.

Na segunda etapa, precisando correr atrás do prejuízo, o Timão se lançou ao ataque, mas não foi eficiente para furar o bloqueio defensivo dos argentinos.

Assim, o Corinthians se despediu da Sul-Americana, enquanto o Racing avançou para enfrentar o Cruzeiro na final. A grande decisão está marcada para o dia 23 de novembro no Estádio General Pablo Rojas, em Assunção

Pelo Brasileirão, o próximo compromisso do Corinthians será o clássico contra o Palmeiras, na próxima segunda-feira, na Neo Química Arena.