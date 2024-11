35ª rodada da Série B tem transmissão de cinco jogos pela TV Brasil neste final de semana

No sábado, o confronto Chapecoense x Novorizontino tem narração de Luciana Zogaib. A bancada de comentários é conduzida por Rodrigo Ricardo e Carlos Molinari. Direto da Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina, o repórter Igor Santos traz as informações do gramado. A transmissão começa às 16h45 e a bola rola às 17h.

Com 40 pontos, a equipe mandante está na 13ª posição e busca se afastar da zona de rebaixamento. A Chapecoense tem 10 vitórias, 10 empates e 14 derrotas. Já o Novorizontino é o vice-líder da Série B do Brasileirão com 60 pontos. Um triunfo aproxima o time paulista do acesso à elite do futebol nacional. O clube soma 17 resultados positivos, nove empates e somente oito jogos perdidos.

No domingo, a jornada esportiva vai ao ar a partir das 18h na TV Brasil com a cobertura do confronto Ceará x Avaí. A voz de André Marques traduz as emoções, enquanto as análises táticas e comentários são de Brenda Balbi e Rodrigo Ricardo. A disputa começa às 18h30 no Castelão, em Fortaleza, capital cearense.