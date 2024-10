UFC anuncia sessão de autógrafos com Alex Poatan em São Paulo

Poatan desembarca no Brasil após a sua terceira defesa do cinturão meio-pesado no UFC 307, que aconteceu no dia 5 de outubro. Ele nocauteou, impressionantemente, Khalil Rountree. Essa será a primeira oportunidade para os fãs de São Paulo de interagirem com o campeão peso meio-pesado do UFC.

A sessão de autógrafos, gratuita e aberta ao público, acontece no Piso 3 do Shopping Eldorado a partir das 13h.

Serviço:



Sessão de Autógrafos com Alex Poatan



Data: Sábado, 2 de novembro