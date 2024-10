Título inédito, vaga para torneios e mais: veja por que a Sul-Americana é importante para o Corinthians

Devido à eliminação na primeira fase do Campeonato Paulista e à queda para o Flamengo na Copa do Brasil, a única chance do Timão disputar o torneio nacional de 2025 é vencer a Sul-Americana, que garante vaga automática. O mesmo vale para a Copa Libertadores, competição que o clube disputou em 2023, mas não avançou da fase de grupos.

A Recopa Sul-Americana é o embate entre os vencedores da Copa Libertadores e da Sul-Americana do ano anterior. Nesta temporada, o Fluminense levou a melhor contra a LDU, por exemplo. O Timão saiu vitorioso desse torneio em 2013, quando bateu o rival São Paulo.

Não se pode desprezar também a importância financeira da Sul-Americana. Embora a premiação não seja tão atrativa quanto a da Copa do Brasil, qualquer dinheiro neste momento é bem-vindo ao Timão, que atravessa grave crise financeira.

O vencedor da Sul-Americana garante US$ 6 milhões (R$ 34,5 milhões) aos cofres, enquanto o vice fica com US$ 2 milhões (R$ 11,5 milhões). Somando todas as fases passadas do torneio, o Corinthians já embolsou cerca de US$ 3,4 milhões (R$ 19,5 milhões).

Internamente, a Sul-Americana é vista como uma possibilidade de salvação da temporada para o Corinthians. Claro que escapar do rebaixamento é primordial, mas elenco e comissão técnica entendem que a conquista de um título pode mudar a percepção das pessoas em relação ao time, tão criticado no decorrer da temporada.