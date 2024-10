Técnico celebra classificação antecipada do Santos no Brasileirão de Aspirantes e mira liderança

Recém-contratado para as categorias de base, Leandro Zago conseguiu ajudar o Santos a se classificar de forma antecipada às quartas de final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. A vaga veio após a vitória de 2 a 1 sobre o Mirassol.

"Acredito que foi uma partida em que competimos bastante, principalmente no segundo tempo. No primeiro, o Mirassol criou oportunidades, mas logo assumimos o controle do jogo, nos defendemos melhor e, não por acaso, conseguimos virar o placar. Fizemos alguns ajustes táticos no intervalo, buscando desacelerar o ritmo do Mirassol e explorar os pontos que observamos na linha defensiva deles", analisou.