São Paulo completa 17 anos do pentacampeonato brasileiro; relembre

O São Paulo completou nesta quinta-feira 17 anos do pentacampeonato brasileiro, conquistado em 2007 e que faz parte da sequência de três títulos nacionais do clube, algo inédito e que até hoje jamais foi repetido.

O título foi marcado pela supremacia tricolor ao longo de grande parte do Campeonato Brasileiro. Já na condição de atual campeão, o São Paulo de Muricy Ramalho manteve a fome por títulos e pôde colecionar feitos que até hoje nenhum outro clube foi capaz de alcançar.

O São Paulo se sagrou campeão brasileiro de 2007 com quatro rodadas de antecedência, terminando a competição com 15 pontos de vantagem para o segundo colocado, o Santos. Flamengo (3º), Fluminense (4º) e Cruzeiro (5º) fecharam o G5, grupo que se classificou para a Libertadores do ano seguinte.