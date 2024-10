Messi descarta possibilidade de se tornar técnico após aposentadoria

"Eu não sei. Já me perguntaram várias vezes, especialmente na Argentina. Mas espero terminar bem este ano. Espero começar o ano fazendo uma pré-temporada muito boa, coisa que não tive no ano passado com todas as viagens que fizemos. E a partir daí, ver como estou. Embora eu saiba que estamos muito próximos, ao mesmo tempo é muito tempo, e no futebol acontece muita coisa, então eu não fico só pensando nisso. Simplesmente vivo o dia a dia sem pensar tão longe", falou.

Ainda desfrutando de sua reta final de carreira, Messi vem brilhando no Inter Miami, dos Estados Unidos. Suas atuações ajudaram o clube a vencer a primeira etapa da MLS, terminando na liderança da tabela com 74 pontos em 34 jogos

Nos playoffs, a equipe do argentino e de Luís Suárez está enfrentando o Atlanta United. No primeiro duelo entre os times, na última sexta-feira, o Inter Miami venceu por 2 a 1. A partida de volta acontece neste sábado, às 20h (de Brasília).