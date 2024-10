Meia do Internacional, Alan Patrick é eleito melhor jogador de setembro do Brasileirão

O meia-atacante Alan Patrick, do Internacional, foi eleito o melhor jogador do Brasileirão no mês de setembro. O camisa 10 do Colorado recebeu o prêmio na última quarta-feira, antes do duelo contra o Flamengo, no Beira-Rio.

Alan Patrick participou de todos os seis jogos do Inter em setembro. Ao todo, o meia anotou quatro gols e duas assistências, tendo participado diretamente em cinco das seis partidas. O único jogo em que não participou de tentos foi contra o Juventude, quando entrou no decorrer da partida.