Manchester United acerta a contratação de Rúben Amorim, técnico do Sporting

Assim, o primeiro jogo de Rúben pelo Manchester United será contra o Ipswich Town, no dia 24 de novembro, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. No momento, o ídolo Ruud van Nistelrooy está à frente da equipe, de forma interina.

Rúben Amorim irá assinar por três temporadas com os Diabos Vermelhos, até 2027, com a opção de extensão do vínculo por um ano.

O treinador, de 39 anos, se destacou no futebol português ao levar o Sporting à conquista do Campeonato Português em 2020/21, encerrando um jejum de 19 anos do clube sem títulos nacionais. Na temporada passada, foi campeão novamente da Primeira Liga. Em 2024/25, tem 100% de aproveitamento na competição, com nove vitórias em nove jogos.