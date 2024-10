Endrick passa por momento de instabilidade no Real e não joga há quatro jogos

Depois dos gols contra o Real Valladolid em agosto e contra o Stuttgart em setembro, Endrick ganhou uma oportunidade de titular com Ancelotti na partida diante do Lille no dia 2 de outubro, pela Liga dos Campeões. O Real Madrid saiu derrotado do confronto e o atacante não teve uma grande atuação.

Desde então, Endrick não foi escolhido por Ancelotti para atuar nos últimos quatro jogos do clube Merengue: Villareal, Celta de Vigo, Barcelona (La Liga) e Borussia Dortmund (Liga dos Campeões).

Endrick chegou ao Real Madrid após uma negociação com o Palmeiras que pode chegar em torno de 60 milhões de euros (R$ 376 milhões). Nesta temporada, o jovem brasileiro atuou em nove partidas, marcando dois gols e dando uma assistência.