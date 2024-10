Dupla fora dos planos do São Paulo treina no CT enquanto aguarda definição de futuro

Uma imagem chamou a atenção de torcedores do São Paulo na última quarta-feira. O meio-campista Galoppo postou em suas redes sociais uma foto de parte do grupo durante o treinamento no CT da Barra Funda, e duas peças que não estão nos planos do clube deram as caras: Jhegson Méndez e Orejuela.

Os dois voltaram a trabalhar diariamente no CT do São Paulo no meio deste ano. Eles retornaram de empréstimo dos seus respectivos times e, desde então, aguardam a definição de seus futuros.

Publicação de Galoppo ao lado de Méndez e Orejuela no CT do São Paulo (Foto: Reprodução/Instagram)