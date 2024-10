Destaque do São Paulo feminino projeta clássico na semi do Paulista e mira vaga na final

Uma das principais jogadoras do time feminino do São Paulo, a meia-atacante Aline Milene não esconde o seu desejo de se classificar à final do Campeonato Paulista deste ano. Neste domingo, a equipe recebe o Corinthians, em clássico válido pela partida de ida da semifinal do Estadual.

Aline reconhece a qualidade do rival, mas mira a classificação à grande decisão do torneio. Ela demonstrou confiança no grupo tricolor e prometeu muito empenho.

"Acredito que um diferencial para este novo confronto com o Corinthians seja a nossa motivação de chegar à uma final e buscar o título. Sabemos da qualidade delas, mas confiamos muito no trabalho que estamos realizando e daremos nosso máximo", disse a atleta.