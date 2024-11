Com dois gols em menos de 20 minutos, Vitor Roque é destaque em goleada do Real Betis na Copa do Rei

Nesta quinta-feira, o Real Betis goleou o Gévora, da sexta divisão espanhola, pela primeira rodada da Copa do Rei. O resultado de 6 a 1 teve a contribuição do jovem atacante Vitor Roque, que entrou no final da partida e marcou dois gols.

Acionado aos 27 minutos do segundo tempo, com 4 a 0 no placar, o ex-jogador do Athletico-PR deixou dois tentos contra o frágil adversário. Na temporada, Vitor Roque chega ao quarto gol em 11 partidas pelo Real Betis.