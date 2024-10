Dívida do Vasco aumentou R$ 350 mi desde criação da SAF, diz dirigente

O CFO e o CEO do Vasco, Raphael Vianna e Carlos Amodeo, detalharam a situação financeira do clube desde que a SAF foi criada. Segundo Vianna, a dívida do Cruzmaltino aumentou em cerca de R$ 350 milhões e um limite para os gastos no futebol devem ser implementados.

"Desde que a Vasco SAF foi criada, a dívida aumentou em cerca de 350 milhões de reais. São vários motivos (que ocasionaram o aumento). Maior gasto do que receita, o pagamento dos juros das dívidas históricas, má gestão, não aproveitamento de todo potencial comercial do Vasco. A receita do Vasco é muito menor do que deveria ser se você comparasse pelo tamanho da torcida. Existem dezenas de ações mapeadas que nós vamos implementar para aumentar a receita e reduzir os custos. Inclusive, ter um limite para os gastos no futebol", afirmou o CFO, em vídeo divulgado pelo canal do Vasco no Youtube nesta quinta-feira.

O Cruzmaltino também publicou um outro vídeo em que o CEO, Carlos Amodeo, afirmou que o clube vive grave situação financeira. O dirigente ainda revelou que o clube irá passar por um processo de reestruturação impopular, mas necessário.