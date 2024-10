Libertadores: Botafogo é recebido com festa no aeroporto; assista

Na manhã desta quinta-feira, a delegação do Botafogo desembarcou no Rio de Janeiro, no Aeroporto Internacional do Galeão, com direito à festa da torcida pela classificação à final da Libertadores. Os jogadores pararam para tirar fotos e dar autográfos para os torcedores presentes.

Os alvinegros perderam por 3 a 1 para o Peñarol-URU, nesta quarta-feira, em Montevidéu, mas ficaram com a vaga na decisão pela vantagem construída no duelo de ida. O agregado ficou em 6 a 3.