Athletico-PR x Vitória tem alta procura de ingressos para duelo de sábado

Lutando para se afastar do perigo de rebaixamento no Brasileirão, o Athletico-PR trata o jogo de sábado contra o Vitória, na Ligga Arena, em Curitiba, como uma decisão. Por isso, a procura por ingressos do jogo tem sido alta e causou até um problema no sistema online de comercialização.

"Torcedor athleticano, tivemos um recorde de acessos simultâneos ao nosso site e agora estamos normalizando o fluxo de vendas. Ainda temos ingressos disponíveis para sábado. Agradecemos o apoio e a compreensão", destacou o Furacão nas redes sociais.