Atacante do Palmeiras destaca período com a Seleção e mira semifinal do Paulista feminino: "Focadas"

Nesta temporada, a atacante de 23 se destacou como a principal artilheira do Brasileiro, marcando 15 gols. As Palestrinas deram adeus à competição na semifinal. Já no Paulista, a atacante acumula seis bolas na rede. Além disso, Amanda Gutierrez estava, ainda nesta semana, com a seleção brasileira, onde entrou em campo e fez sua estreia.

As Palestrinas estão em fotos, os detalhes do dia de treino desta quarta-feira. "É uma oportunidade incrível vestir a camisa da Seleção! Com certeza, ter tido essa experiência na semana da semifinal, tem sido fundamental para me dar ótimos aprendizados e experiências, para chegar ainda mais focada nessa decisão", disse.