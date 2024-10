Artur Jorge classifica jogo como "estranho", mas exalta vaga do Botafogo à final da Libertadores

O Botafogo está na primeira final de Libertadores da sua história. Os alvinegros perderam por 3 a 1 para o Peñarol-URU, nesta quarta-feira, em Montevidéu, mas ficaram com a vaga na decisão pela vantagem construída no duelo de ida. O agregado ficou em 6 a 3. Artur Jorge, treinador do Glorioso, definiu o jogo como "estranho", mas celebrou a classificação.

"Acima de tudo, o meu sentimento é poder entregar para a apaixonada torcida do Botafogo o momento que estão vivendo, para aqueles que sempre acreditaram e já sofreram com o Botafogo e continuam fiéis e presentes. Tivemos momento em que o jogo foi estranhos para nós, estranho por alguns momentos que abdicamos de jogar. No segundo tempo, quandi estávamos por dominar por completo, temos um lance de pênalti que foi uma precipitação do árbitro não deixar concluir a jogada que terminou em gol. É importante temos uma análise cuidadosa sobre o que foi o jogo", disse.

O Botafogo vai enfrentar o Atlético-MG na final da Libertadores. A partida será no dia 30 de novembro, um sábado, no Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.