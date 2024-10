Adryelson explica discussão com Marçal em classificação do Botafogo: "Faz parte"

Adryelson também comentou como foi a preparação do time carioca com todo o cenário pré-jogo. Vale destacar que o local de jogo foi alterado um dia antes do duelo da semifinal.

"A blindagem vem primeiro do professor (Artur Jorge), que protege muito a gente nesta parte. Pede para a gente focar no jogo, não focar no extracampo e o que importa é a concentração de todo mundo. Concentramos bem, estávamos preparados para este jogo e para o que iria acontecer, no extracampo. Foi bem tranquilo, pois houve, no entorno da gente, uma proteção muito grande. O que importa é que estamos na final e entramos para a história", disse o camisa 34.

Adryelson finalizou reembrando sua primeira convocação para a Seleção Brasileira, em outubro de 2023. Ele foi chamado para defender a Amarelinha em confronto diante do Uruguai, no Estádio Centenário, palco do duelo da semifinal.

"Estava conversando até com o Mateo sobre isso. Fez um ano semana retrasada da minha primeira convocação, então voltar aqui e relembrar tudo que aconteceu e sair com uma classificação histórica não tem coisa melhor que poderia acontecer. Agora é comemorar com todos, aproveitar o momento e histórico e se preparar que temos mais batalhas pela frente", pontuou.