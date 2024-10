Zagueiro artilheiro do Corinthians, Cacá pode ficar até um mês fora de combate por lesão

O zagueiro Cacá, que vive temporada mais artilheira na carreira, pode ficar até um mês fora de combate devido a uma pancada na região do tórax e do quadril direito. O defensor do Corinthians se machucou no segundo tempo da vitória contra o Cuiabá, na última segunda-feira.

Horas após a lesão, o Timão informou que Cacá sentiu um trauma na região afetada e seria melhor avaliado em São Paulo. Após análise do departamento médico, a Gazeta Esportiva apurou que a previsão de recuperação para o beque é de 20 a 30 dias.

Cacá sequer viajou com a delegação do Corinthians para o jogo contra o Racing, em Avellaneda. O defensor já iniciou o tratamento no CT Joaquim Grava.