Membro de conselho diz que Neymar voltará ao Santos em junho de 2025

Vice-presidente do Conselho Deliberativo do Santos, o delegado Osvaldo Nico afirmou, nesta quarta-feira (30), que a diretoria alvinegra vai repatriar Neymar em junho de 2025. O delegado afirmou que há conversas em andamento com o atual atacante do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

"O Neymar vem para o Santos. Em junho. É a conversa que estamos tendo. Todo mundo jogou com o Neymar no Santos, até Love e André faziam gols. Ele vai para o Santos", disse o secretário-executivo da Segurança Pública do Estado de São Paulo ao Pânico na Jovem Pan.

Sonhando com o retorno do ídolo, a diretoria do Santos tem se reaproximado de Neymar e de seus familiares. Em menos de um ano, o jogador foi a três jogos do clube na Vila Belmiro.